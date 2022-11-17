Фигуристки Усачёва и Хромых не выступят на оставшихся этапах Гран-при России

Сразу две фигуристки группы Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва и Майя Хромых — не выступят на оставшихся этапах серии Гран-при России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Обе спортсменки ещё не принимали участия в соревнованиях в сезоне-2022/2023 и не заявлены на пятый этап Гран-при России, который пройдёт в Самаре 19 и 20 ноября. Они пропустят и заключительный шестой этап, который состоится через неделю в Перми.



Хромых не успела восстановиться после травмы руки. 16-летняя Хромых порезала сухожилия руки на тренировке, из-за чего попала в больницу. Предполагалось, что спортсменка успеет подготовиться к этапам Гран-при, на которые заявлена, но в итоге ей не удалось успеть набрать форму к данным соревнованиям.



Дарья Усачёва с осени 2021 года восстанавливается после тяжёлого повреждения бедра. В начале ноября сообщалось, что ей потребовалась пауза в тренировках.