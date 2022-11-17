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Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России в Самаре

Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на юниорском Гран-при России в Самаре
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На пятом этапе юниорской серии Гран-при в Самаре девушки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала воспитанница группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, опередившая Викторию Морозову за счёт оценки за компоненты. Третий результат показала ещё одна москвичка, Елизавета Куликова.
Ни одна из участниц не рискнула зайти на тройной аксель.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. Пятый этап. Самара
Девушки. Короткая программа

1. Алиса Двоеглазова (Москва, «Хрустальный») – 68,65.
2. Виктория Морозова (Москва, «Армия фигурного катания») – 66,41.
3. Елизавета Куликова (Москва, ЦСКА) – 65,62..
4. Мария Агаева (Москва, «Армия фигурного катания») – 65,56.
5. Мария Мазур (Москва, «Ангелы Плющенко») – 63,57.
6. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 63,28.

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