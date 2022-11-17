На 76-м году жизни скончалась первый тренер Турсынбаевой, Акоповой и Петросян

На 76-м году жизни скончалась детский тренер по фигурному катанию Ирина Страхова. Специалист работала в школе «Москвич» (ныне «Легенда»). Ирина Борисовна была первым тренером Элизабет Турсынбаевой, Карины Акоповой, Аделии Петросян и других.
«Сегодня очень тяжёлый день для меня. Не стало моего первого тренера — Страховой Ирины Борисовны. Она многому научила меня не только в нашем спорте, но и в жизни. Научила никогда не сдаваться и идти к цели, самой справляться со всеми трудностями. Открыла для меня любовь к фигурному катанию. Насколько она отдавалась своему делу, никто не отдавался. На протяжении 50 лет она воспитывала из обычных детей стойких спортсменов. Чаще всего в группах все спортсмены бывают соперниками не только в жизни, но и на льду. В нашей группе такого никогда не было, мы все были как одна семья и общаемся по сей день. Всё это благодаря ей», — написала Акопова в соцсетях.
Фото: Из личного архива Марии Касумовой
«Есть такая фраза «Идти в школу надо на педагога». Ирина Борисовна была именно таким педагогом, на которого шли», — отметила хореограф и постановщик ледовых шоу Мария Касумова.
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