Ученик Соколовской выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Самаре

На пятом этапе юниорской серии Гран-при России в Самаре юноши завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показал Григорий Фёдоров, занимающийся в группе Светланы Соколовской. Вторым стал ещё один армеец Лев Лазарев, тренирующийся под руководством Сергея Давыдова. Третьим стал петербуржец Владислав Дикиджи из группы Олега Татаурова.

Отметим, что восемь из 16 участников попытались исполнить тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 5-й этап. Самара

Юноши. Короткая программа

1. Григорий Фёдоров (Москва, ЦСКА) – 86,24

2. Лев Лазарев (Москва, ЦСКА) – 84,92

3. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 84,22

4. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург, школа Москвиной) – 81,52

5. Михаил Полянский (Санкт-Петербург, СШОР) – 79,63

6. Генрих Гартунг (Москва, «Легенда») – 72,29