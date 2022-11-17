Камила Валиева вспомнила «Болеро» и восстановила каскад с четверным тулупом. Видео

Через девять месяцев после проката произвольной программы на Олимпийских играх – 2022 Камила Валиева вспомнила свою неоднократно показанную до Пекина постановку «Болеро» и восстановила каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов.

Напомним, после победы сборной России в командном олимпийском турнире стало известно, что допинг-проба Валиевой, сданная 25 декабря, оказалась положительной. Награждение было отложено до окончания расследования, а для выступления в личном турнире Валиевой пришлось лично участвовать в слушаниях выездной панели CAS. После этого Камиле хватило сил на короткую, но не на произвольную программу. Фигуристка допустила несколько ошибок и в итоге заняла четвёртое место.

На днях ВАДА, не дождавшись итога затянувшихся слушаний РУСАДА, подало апелляцию в CAS, потребовав для фигуристки четырёхлетней дисквалификации и лишения всех наград, начиная с 25 декабря 2021 года.