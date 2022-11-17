Фигурист Гуменник рассказал, как в его подготовке участвует Тамара Москвина
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Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как в его подготовке участвует заслуженный тренер СССР Тамара Москвина, наиболее известная по работе со спортивными парами.
20-летний петербуржец Гуменник с 2017 года тренируется в спортивном клубе фигурного катания Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко.
«Она часто приходит на тренировки, даёт советы. По тонкостям техники она особо не консультирует, чаще говорит о презентации, о красивых выездах», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Петром Гуменником можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 ноября, в 8:00 мск.
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