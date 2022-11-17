Гуменник предположил, в чём причины нестабильности российских одиночников

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года российский фигурист Пётр Гуменник объяснил, в чём он видит причины нестабильных выступлений российских мужчин-одиночников.
Гуменник выиграл четвёртый этап Гран-при России в Москве, исполнив четыре четверных прыжка в произвольной программе.
«В России мужчины начали прыгать старшие квады совсем недавно – риттбергер, флип, лутц, делать не по два четверных, а больше. Конечно, сразу стабильно такой контент никто не выкатывал. Поначалу все борются, падают, но со временем становится легче, выступления получаются стабильнее. Я думаю, что скоро наши одиночники, в том числе и я, будем более стабильно исполнять все эти прыжки», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Петром Гуменником можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 ноября, в 8:00 мск.
- 17 ноября 2022
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