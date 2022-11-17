Японская фигуристка Андо выразила соболезнования по поводу кончины Александра Горшкова

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, японская фигуристка Мики Андо отреагировала на известие об уходе из жизни президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), олимпийского чемпиона 1976 года в танцах на льду Александра Горшкова. Горшкову было 76 лет.

«Мистер Александр Горшков, спасибо вам за всё. Мы никогда не забудем вашу любовь и поддержку фигурного катания. Также я никогда не забуду, что мне вы тоже очень помогли. Покойтесь с миром», — написала Андо в соцсетях.

Фото: Соцсети Мики Андо

Также Горшков — шестикратный чемпион мира и Европы в танцах на льду. Он выступал с Людмилой Пахомовой, которая ушла из жизни в 1986 году.



Причиной смерти легендарного фигуриста стал инфаркт миокарда. С этим диагнозом он был госпитализирован и попал в реанимацию. Медики не смогли спасти его жизнь.

Прощание с Александром Горшковым состоится в воскресенье, 20 ноября, с 12:00 до 14:00 на Малой арене «Лужники» по адресу: ул. Лужники, д. 24, стр. 3.