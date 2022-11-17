В 2022 году РУСАДА протестировало Трусову и Кондатюка по четыре раза, Валиеву — один

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и чемпион России, Европы, победитель командных соревнований в Пекине Марк Кондратюк стали наиболее часто тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами с начала 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, полученные в РУСАДА.

Только 18-летняя Трусова и 19-летний Кондратюк за 10 месяцев 2022 года были проверены РУСАДА по четыре раза. При этом Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, в 2022 году была протестирована РУСАДА всего один раз.

По три допинг-теста РУСАДА взяло у Дмитрия Алиева, Дарьи Усачёвой, Дианы Дэвис, Петра Гуменника, Михаила Колядаы, Глеба Смолкина и Александры Степановой, по два – у Кирилла Алёшина, Ивана Букина, Макара Игнатова, Майи Хромых, Андрея Мозалёва, Аполлинарии Панфиловой, Дмитрия Рылова, Александра Самарина, Евгения Семененко, Анастасии Скопцовой, Дениса Ходыкина и Тиффани Загорски.

Всего за 10 месяцев РУСАДА протестировало 38 отечественных фигуристов.