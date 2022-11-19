Команда Этери Тутберидзе в стихах поздравила Евгению Медведеву с днём рождения

Команда тренера Этери Тутберидзе поздравила двукратную чемпионку мира и Европы в одиночном катании Евгению Медведеву с днём рождения.
«Женя, быть счастливой мы тебе желаем!
Сил на льду, здоровья крепкого всегда!
Пусть любовь и радость путь твой освещают!
И удача греет душу в холода!» — написано в поздравлении.
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу. Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин.
Ранее стало известно, что в России сняли документальный фильм о Евгении Медведевой. Над проектом работала медиагруппа «Красный квадрат» совместно с командой фигуристки. Точная дата премьеры будет названа позднее.
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