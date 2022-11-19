Дрозд и Шанаева высказались о своём выступлении на этапе Гран-при России

Российские фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шанаева прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при России.

Дрозд: Радует, что мы прогрессируем по состоянию и в цифрах. Понятное дело, что будем расти ещё дальше. Знаем, что нам ещё улучшить, это не предел наших возможностей. Рады, что мы улучшаемся, сегодня действительно был неплохой прокат. Судя по тому, как поддерживали во второй части зрители, это нереально приятно, поэтому спасибо им большое за поддержку. Это такой драйв добавляет! И то, что доставили удовольствие тренерам, тоже важно.



Шанаева: Чувствуется ли прогресс? Конечно, да, мало времени было, но всё равно он есть, и у нас получилось его показать. Рада, что были полные трибуны. Зал, на самом деле, большой, очень приятно было танцевать, достаточно легко было показать свой максимум», — передаёт слова Дрозда и Шанаевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты



1. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 90,74 балла.

2. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 81,25.

3. Полина Усова и Михаил Антонов — 65,66.