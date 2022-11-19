Анна Фролова прокомментировала то, что опережает Трусову на 5-м этапе Гран-при России

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала прокат короткой программы на 5-м этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре. Фролова занимает промежуточное второе место.

«Я очень рада здесь находиться. Перед соревнованиями боялась, что буду сильно переживать, не справлюсь с волнением, но как только оказалась на льду, услышала поддержку зрителей, поняла, что очень сильно соскучилась и мне никакие преграды нипочём. Просто рада находиться на этом льду.

Прокатом довольна. Была быстрая подготовка к этим соревнованиям, три недели назад вышла на новых коньках и поэтому набор намного облегчён. Вышла на новых коньках и обыграла Трусову? Это провокационный вопрос, в данный момент мне просто повезло. С Сашей я не стою на одном уровне.

Я в первую очередь предпочитаю соревноваться с самой собой. Стараюсь обыгрывать себя из прошлого дня и совершенствоваться, ежедневно работать над всем. Получилось ли обыграть себя? Считаю, что да. Что сделать, чтобы завтра себя обыграть? Также не волноваться, выходить и просто получать удовольствие от катания», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.