Фролова: были мысли закончить с фигурным катанием из-за травмы, но я справилась

Российская фигуристка Анна Фролова высказалась о прокате на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре. Фролова занимает промежуточное второе место.

«На самом деле, вопрос с травмой пока не готова глубоко обсуждать. Могу сказать, что это было сложно, но я справилась и рада, что я вышла», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Не было ли мыслей закончить?

Как у спортсмена, который полтора года не выступал в силу того, что не хватало физических сил, здоровья, чтобы выйти на соревновательный лёд… Были мысли закончить, но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб, они всячески меня поддерживали. Мы находили силы, чтобы работать дальше.



Планируются ли элементы ультра-си в будущем?

Я бы очень хотела, но в первую очередь хотелось подумать всё-таки о здоровье – окончательно восстановить ногу и уже идти дальше. Я хочу тулуп выучить. По секрету: я исполняла его в недокрут, перед травмой уже были попытки на выезд.



Что мотивировало продолжить в таких обстоятельствах?

Я прекрасно понимала, что фигурное катание – это моя жизнь, сколько вложено усилий и времени… Не могла оставить это просто так, ещё не показала себя полностью, свой максимум. И, наверное, все наши фигуристки – я восхищаюсь ими, они через столько трудностей проходят, выходят и всегда показывают высочайший уровень катания.