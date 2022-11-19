«Трусова — всё… для Первого канала». В ТВ эфир попали неоднозначные слова Транькова

В трансляцию женских соревнований на пятом этапе серии Гран-при России – 2022/2023, который проходит в Самаре, попал диалог комментаторов, касающийся серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.
Отметим, что одним из комментаторов турнира является двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.
Комментатор Александр Гришин – Транькову: посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет.
Траньков: ну, Трусова – всё… для Первого канала.
Примечательно, что занявшая третье место по итогам проката короткой программы Трусова вышла в микст-зону без нашивки Первого канала на форме.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Короткая программа
1. Софья Самоделкина – 73,15 балла.
2. Анна Фролова – 70,74 балла.
3. Александра Трусова – 69,50.
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