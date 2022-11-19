«Трусова — всё… для Первого канала». В ТВ эфир попали неоднозначные слова Транькова

В трансляцию женских соревнований на пятом этапе серии Гран-при России – 2022/2023, который проходит в Самаре, попал диалог комментаторов, касающийся серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

Отметим, что одним из комментаторов турнира является двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.

Комментатор Александр Гришин – Транькову: посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет.

Траньков: ну, Трусова – всё… для Первого канала.

Примечательно, что занявшая третье место по итогам проката короткой программы Трусова вышла в микст-зону без нашивки Первого канала на форме.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Короткая программа

1. Софья Самоделкина – 73,15 балла.

2. Анна Фролова – 70,74 балла.

3. Александра Трусова – 69,50.