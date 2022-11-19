Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре

На пятом этапе серии Гран-при России в Самаре спортивные пары завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показали чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 84,02 балла. Вторыми стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов из Пермского края. Третий результат показали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара
Спортивные пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 84,02.
2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов (Пермский край) – 75,74.
3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 71,68.
4. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко (Пермский край-Татарстан) – 66,86.
5. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько (Санкт-Петербург) – 65,55.
6. Таисия Собинина/Илья Миронов (Москва) – 64,92.
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