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Козловский: борьба в спорте есть всегда, все хотят занять первое место

Козловский: борьба в спорте есть всегда, все хотят занять первое место
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре. Ученики Тамары Москвиной уверенно лидируют.

Козловский: нам очень нравится новая арена в Самаре, мы рады, что наконец-то увидели публику, полноценный зал, который поддерживает спортсменов. Рады, что сегодня продемонстрировали чистый хороший прокат.

Бойкова: Ни для кого не секрет, что зрительский зал, когда почти полный, всегда заряжает энергией, и ты лучше катаешься. Тебя заряжают энергией, ты заряжаешь — и такой симбиоз получается.

Козловский: Мы от старта к старту будем набирать определённый опыт этого сезона, будем чувствовать нашу программу всё лучше и лучше. Это естественный процесс — то, что в Сочи мы катались одним образом, а сейчас увереннее. И дальше будем только набирать эту уверенность. Борьба в спорте по умолчанию есть всегда. Конечно, мы боремся за первые места. Некоторые говорят «мы боремся сами с собой», но подразумевается то, что, выходя на лёд, спортсмен катает чисто свой набор — вот это имеется в виду. Но так, конечно же, мы конкурируем с другими атлетами, все хотят надеть золотую медаль и занять первое место.

Бойкова: На каждом этапе разное судейство. Сейчас немножко не то. Когда мы боремся в других условиях — на чемпионате России дай бог все будут здоровы — там и будем смотреть. Но сейчас — одна техбригада, другая техбригада, судьи меняются.

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