Козловский: хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос, за кого будет болеть на стартующем завтра, 20 ноября, в Катаре чемпионате мира по футболу.



«Я сконцентрирован на своём чемпионате, а так… Конечно, это интересное мероприятие раз в четыре года проходит. За кого болею? Хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Бойкова и Козловский уверенно лидируют после короткой программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Ранее ученики Тамары Москвиной уже выиграли один из этапов соревнований.