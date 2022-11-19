Козловский: хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира
Поделиться
Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос, за кого будет болеть на стартующем завтра, 20 ноября, в Катаре чемпионате мира по футболу.
«Я сконцентрирован на своём чемпионате, а так… Конечно, это интересное мероприятие раз в четыре года проходит. За кого болею? Хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Бойкова и Козловский уверенно лидируют после короткой программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Ранее ученики Тамары Москвиной уже выиграли один из этапов соревнований.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
01:06
-
00:58
-
00:33
- 20 ноября 2022
-
22:52
-
22:20
-
21:29
-
20:43
-
20:23
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:44
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:58
-
15:56
-
15:48
Партнерский контент