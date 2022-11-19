Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Козловский: хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира

Козловский: хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира
Комментарии

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос, за кого будет болеть на стартующем завтра, 20 ноября, в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Я сконцентрирован на своём чемпионате, а так… Конечно, это интересное мероприятие раз в четыре года проходит. За кого болею? Хочется, чтобы либо Роналду, либо Месси взяли свой чемпионат мира», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Бойкова и Козловский уверенно лидируют после короткой программе на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре. Ранее ученики Тамары Москвиной уже выиграли один из этапов соревнований.

«Трусова — всё. Для Первого канала». Что происходило на Гран-при в Самаре «Трусова — всё. Для Первого канала». Что происходило на Гран-при в Самаре
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022