Андрей Мозалёв: после второго места в Казани мотивация взлетела

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал прокат короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Мозалёв исполнил два четверных прыжка и допустил небольшую ошибку на выезде с тройного акселя. Андрей уверенно лидирует после выступления шести из десяти участников.

«На вращении колбасило, потерял уровни. Сел как-то, там смена ребра… На четвёрочку выступление. Как спас тройной аксель, не знаю. Я особо ничего не почувствовал, только на выезде чуть-чуть качнуло. Всё хорошо было, тренировался, работал над ошибками. После второго места в Казани мотивация взлетела, мотивация — всегда выигрывать. Но я быстро забыл про тот этап, жизнь продолжается, надо кайфовать», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.