Глеб Лутфуллин: что сказать по выступлению? Дурак, одним словом

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал прокат короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Лутфуллин безупречно исполнил два четверных прыжка и тройной аксель, но в концовке программы упал при выезде с вращения. После выступления семи из десяти участников Глеб занимает второе место.
«Что могу сказать по выступлению? Дурак, одним словом. Упал с вращения в самом-самом конце. По ощущениям – по свободе тела, по прыжкам, по вращениям… Ощущения были хорошие. Лёд тоже замечательный. Что случилось на вращении? Там у меня сложный выход, нужно резко остановиться. Нужно на зубец, но, видимо, что-то не почувствовал после этой центробежной силы и с ребра упал. Что сказал Мишин? Тоже сказал, что дурак. А всё остальное было очень достойно», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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