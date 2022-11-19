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Марк Кондратюк захватил лидерство на Гран-при России в Самаре

Марк Кондратюк захватил лидерство на Гран-при России в Самаре
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На пятом этапе серии Гран-при России в Самаре мужчины завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показал Марк Кондратюк, получивший за свой прокат с двумя четверными прыжками 102,84 балла. Вторым стал Андрей Мозалёв, допустивший небольшую ошибку при выезде с тройного акселя. На третьем месте перед произвольной программой располагается Глеб Лутфуллин, неожиданно упавший при выезде с заключительного вращения.

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара
Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 102,84
2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 97,61.
3. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 92,77.
4. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 90,15.
5. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 85,12.
6. Артур Даниелян (Москва, ЦСКА) – 81,50.

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