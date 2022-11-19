Артур Даниелян: лутц-тулуп — это не мимолётная ошибка, это стабильный завал

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал прокат короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Даниелян стал шестым, допустив падение на каскаде из двух тройных прыжков.
«У меня форма сейчас хорошая, после этапа в Казани пару дней потребовалось на то, чтобы эмоции вышли. Снова себя поставил на эту дорогу, этот путь, который я уже сам выбрал, и понимал, что потребуется время, чтобы дальше продолжить работать.
Я вышел, и у меня была невероятная мотивация — готовились, сальхов есть, аксель есть с нормальными выездами. Лутц-тулуп — я не знаю, это не мимолётная ошибка, это с прокатов ещё стабильный завал. Надо с этим что-то делать, искать причину. Она не в силах. Нужно по-другому к этому подойти.
Разбор с тренерами ещё не начинали, да и разбирать тройной лутц – тройной тулуп смешно, когда катаешься на таком уровне. Но, естественно, что-то мы разберём, что-то, может, будем менять. Может, требуются какие-то изменения в программу по рисунку. А лучше добавить другой четверной и не париться с этим лутцем.
Пропала вера в себя после перехода в другую группу? Наоборот! Мне стало спокойнее, подход изменился, мне комфортно. Понимают, что мне нужно время, меня готовы тренировать и ждать, когда я приду к этому», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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