«Это не подарок соперникам». Марк Кондратюк — о каскаде 4-2 в короткой программе

Победитель короткой программы в мужском одиночном катании на этапе Гран-при России в Самаре фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свой прокат.
Кондратюк показал чистый, эмоциональный прокат, но в каскаде уже не впервые за сезон-2022/2023 сделал вторым прыжком только двойной тулуп вместо тройного.
«Многие движения из программы – я по ходу что-то добавляю, что-то убираю. Как катать хочется, так и катаю. Каскад 4-3 постараюсь, чтобы на чемпионате России в короткой получился. Это не подарок соперникам, осознанно такие решения не нужно принимать и давать фору кому-то.
В произвольной программе хотелось бы верить, что будет чистый прокат. Но если будет борьба – не обессудьте, я буду стараться», — сказал Кондратюк после проката в интервью Максиму Транькову.
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