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Гербольдт: Трусова постепенно привыкает к новому тренеру

Гербольдт: Трусова постепенно привыкает к новому тренеру
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Фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и парном катании, нашла объяснение неудачному прокату серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

Трусова исполнила аксель только в полтора оборота, также судьи поставили Александре неверное ребро на тройном флипе. Перед произвольной программой Трусова, перед сезоном перешедшая в группу Светланы Соколовской, занимает третье место. Лидирует Софья Самоделкина, на втором месте – Анна Фролова.

«Трусова постепенно привыкает к новому тренеру, втягивается в новые программы. Я думаю, она немного адаптируется — всё будет хорошо. У Самоделкиной прокат достойный. Фролова — стабильная девочка, показала достойный контент и заняла второе место», — приводит слова Гербольдт «РИА Новости Спорт».

Трусова допускает нетипичные ошибки у Соколовской. И ради этого она уходила от Тутберидзе? Трусова допускает нетипичные ошибки у Соколовской. И ради этого она уходила от Тутберидзе?
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