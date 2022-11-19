Авербух: рассчитывать, что Трусова наберёт форму по щелчку пальцев, не приходится

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о третьем месте серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

Трусова исполнила аксель только в полтора оборота, также судьи поставили Александре неверное ребро на тройном флипе.



«Саша Трусова объективно не успела набрать форму в начале сезона, мы это видели. Рассчитывать, что это произойдет по щелчку пальцев, наверное, не приходится. Поэтому я бы не говорил, что это какая-то сенсация. Саша перешла к новому тренеру, надо просто дать возможность ей войти в новую команду, думаю, постепенно она будет возвращать ту форму, к которой мы все привыкли», — приводит слова Авербуха ТАСС.