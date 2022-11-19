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Ягудин — о Трусовой: главный соперник для каждого — он сам

Ягудин — о Трусовой: главный соперник для каждого — он сам
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о третьем месте серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

Трусова исполнила аксель только в полтора оборота, также судьи поставили Александре неверное ребро на тройном флипе. Перед произвольной программой Трусова, перед сезоном перешедшая в группу Светланы Соколовской, занимает третье место. Лидирует Софья Самоделкина, на втором месте – Анна Фролова.

«Думаю, Трусовой завтра вполне по силам побороться за победу, даже несмотря на третье место после короткой программы. В конце концов, главный соперник для каждого — он сам», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Произвольную программу фигуристки представят в воскресенье, 20 ноября.

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