Фигуристы Павлюченко и Ходыкин не выступят на шестом этапе Гран-при в Перми

Тренер Сергей Росляков сообщил, что занимающаяся под его руководством спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин пропустит заключительный, шестой этап Гран-при России, который пройдёт в Перми 26–27 ноября.

Первый этап, на который они были заявлены, Павлюченко и Ходыкин пропустили из-за травмы партнёрши. Не выступала пара и на других соревнованиях сезона.

«На этапе в Перми Дарья и Денис не выступят», — приводит слова Рослякова ТАСС.

Павлюченко и Ходыкин являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2020), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2020, 2021). На предолимпийском чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли четвёртое место, не попав в команду на Игры в Пекине.