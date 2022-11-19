Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова поздравила с днём рождения Евгению Медведеву, прикрепив совместное фото

Александра Трусова поздравила с днём рождения Евгению Медведеву, прикрепив совместное фото
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова в своих социальных сетях поздравила с днём рождения фигуристку Евгению Медведеву, прикрепив их совместное фото.

«С днём рождения, Женя», — написала Александра Трусова.

Фото: из личного архива Трусовой

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу. Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин.

Ранее стало известно, что о Медведевой сняли документальный фильм, однако точная дата премьеры будет названа позднее. Евгения — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.

«Даже не ползу, а пока что иду». Самые крутые цитаты Медведевой о спорте и жизни «Даже не ползу, а пока что иду». Самые крутые цитаты Медведевой о спорте и жизни
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022