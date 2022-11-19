Александра Трусова поздравила с днём рождения Евгению Медведеву, прикрепив совместное фото

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова в своих социальных сетях поздравила с днём рождения фигуристку Евгению Медведеву, прикрепив их совместное фото.
«С днём рождения, Женя», — написала Александра Трусова.
Фото: из личного архива Трусовой
Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу. Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин.
Ранее стало известно, что о Медведевой сняли документальный фильм, однако точная дата премьеры будет названа позднее. Евгения — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.
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