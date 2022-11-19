Александра Трусова поздравила с днём рождения Евгению Медведеву, прикрепив совместное фото

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова в своих социальных сетях поздравила с днём рождения фигуристку Евгению Медведеву, прикрепив их совместное фото.

«С днём рождения, Женя», — написала Александра Трусова.

Фото: из личного архива Трусовой

Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако в соревнованиях так и не выступала. Фигуристка работает на телевидении, участвует в различных проектах, выступает в ледовых шоу. Недавно шоу «Ледниковый период» неожиданно покинул партнёр Медведевой – блогер Даня Милохин.

Ранее стало известно, что о Медведевой сняли документальный фильм, однако точная дата премьеры будет названа позднее. Евгения — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании.