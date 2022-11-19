Аделина Сотникова впервые выложила фотографию со своим ребёнком

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка впервые показала фотографию со своим ребёнком.

Фото: из личного архива Сотниковой

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

В начале месяца Сотникова в своих социальных сетях сообщила, что 30 октября стала мамой. Ранее она показала, как выглядела во время беременности.