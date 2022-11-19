Попова — об ошибках Трусовой: обычная постолимпийская история

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о третьем месте серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой в короткой программе на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
Трусова исполнила аксель только в полтора оборота, также судьи поставили Александре неверное ребро на тройном флипе.
«На самом деле, видно, что Саша по сравнению с прошлым своим этапом сильно прибавила в форме. Я не скажу, что это было плохое выступление. Да, была очень серьёзная ошибка, которая в короткой программе стоит безумно дорого. Эта «бабочка» на акселе — очень серьёзный срыв элемента. Но нельзя сказать, что у Саши сейчас провал. Скорее, наоборот, она восстанавливает форму.
Надо более лояльно относиться к спортсменкам, которые прошли олимпийский сезон. Не все девочки пока что вернулись к сезону. Не стоит искать, что у кого не так — это обычная постолимпийская история. У многих есть провалы, многие катают нестабильно — и не только наши спортсмены, но и зарубежные. Это совершенно обыденная ситуация для постолимпийского сезона», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».
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