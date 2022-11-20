Траньков ответил на вопрос, почему у Трусовой и Самоделкиной не взяли интервью

Двукратный олимпийский чемпион, комментатор Максим Траньков высказался о том, почему Первый канал не взял интервью у Софьи Самоделкиной и Александры Трусовой на этапе Гран-при России.
«Почему у Сони Самоделкиной не брали интервью сегодня? Она же победила. И как понимать ваш комментарий про Сашу?» – спросили подписчики у Транькова в социальных сетях.
«Потому что после выступления девушек на арене была речь чиновников, интервью пришлось свернуть. В чем причина отказа Саши, я не в курсе», – ответил комментатор.
«Что за игнор фигуристов, неужели это политика канала определяет, кого из фигуристов поддерживать, а кого хейтить? А вы, взрослые спортсмены, это поддерживаете», – написала ещё одна подписчица.
«А если всё наоборот? Не думали?» – ответил Траньков.
Ранее в трансляцию попал диалог комментаторов, касающийся Александры Трусовой.
Комментатор Александр Гришин (Транькову). Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал – что говорить, что нет.
Траньков. Ну Трусова – всё… для Первого канала.
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