«Это случайность, крайняя редкость». Дрозд — о падении на дорожке на 5-м этапе Гран-при

Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прокомментировали завоевание серебра на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре. В произвольном танце Дрозд допустил падение на дорожке.

«Возможно, возобладали эмоции, желание классно прокатать. Понятно, что я ещё проанализирую свою ошибку. К сожалению, это случайность, которая неизбежна. Возможно, на этом элементе будем добавлять больше контроля с моей стороны. Мы были хорошо готовы, это случайность, от которой никто не застрахован. Это, конечно, крайняя редкость. Одна из запоминающихся ошибок была на чемпионате России среди юниоров, ошиблись на элементе, который делали с закрытыми глазами. Из-за этого не получили путёвку на чемпионат мира.

Наверное, было бы обидно, если б мы где-то недоработали. Здесь подготовка у нас была хорошая. Да, между этапами было мало времени, тем не менее мы смогли подготовиться, Лиза вообще большая умничка, как я уже говорил, отрада наша. Но от этого не застрахован никто, перевернём эту страницу, лучше здесь, чем на чемпионате России. Этот этап мы завершили, будем готовиться к главному старту.

Мне кажется, у нас такие этапы подобрались, на которых была серьёзная конкурентная борьба. Во-вторых, это наш первый совместный сезон и нам очень важно и ценно то, как нас принимает публика, независимо от арены. В Казани было как бальзам на душу кататься для такой публики. То же самое здесь. Возможно, в связи с этим сказалось, что на разминке начали очень хорошо подбадривать зрители и хотелось ещё себя больше отдать», — передаёт слова Дрозда корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Мы просто выходили, очень хотелось, мы были уверены в своей форме, поэтому переживаний не было. Единственное, немножко потеряли контроль, потому что захлестнули эмоции. Мы будем отрабатывать», — добавила Шанаева.