Стало известно, какой контент Трусова и Самоделкина заявили в ПП на 5-м этапе Гран-при

Стало известно, какой контент фигуристки заявили на произвольные программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России, который проходит в Самаре.
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, занимающая третье место после КП, заявила четверной лутц, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.
В заявке лидирующей Софьи Самоделкиной – четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.
Промежуточный вице-лидер Анна Фролова планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.
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