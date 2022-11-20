Софья Самоделкина выиграла 5-й этап Гран-при России, Александра Трусова завоевала серебро
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В Самаре завершились соревнования фигуристок в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Победу в них одержала ученица Светланы Соколовской Софья Самоделкина. Серебро завоевала серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 Александра Трусова, она уступила Софье четыре балла. Тройку призёров замкнула Ксения Гущина.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа
1. Софья Самоделкина – 217,87.
2. Александра Трусова – 213,80.
3. Ксения Гущина – 196,18.
4. Арина Фролова – 193,99.
5. Софья Чаплыгина – 181,60.
6. Арина Онищенко – 180,67.
Отметим, что Гущина после короткой программы уступала Анне Фроловой, однако за счёт исполнения ПП сумела опередить конкурентку.
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