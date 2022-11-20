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Мужчине, выбежавшему на лёд к Трусовой, грозит административное наказание

Мужчине, выбежавшему на лёд к Трусовой, грозит административное наказание
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Мужчина, который выбежал на лёд к призёру Олимпийских игр в одиночном катании Александре Трусовой, будет оштрафован. Напомним, инцидент произошёл на этапе Гран-при в Самаре. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил на лёд. Он подарил фигуристке букет красных роз. Затем нарушителя увела служба безопасности.

Мужчине грозит административное наказание – штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Организация, отвечающая за безопасность на турнире по фигурному катанию, будет оштрафована на сумму в 150 тыс. рублей.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 217,87.
2. Александра Трусова – 213,80.
3. Ксения Гущина – 196,18.

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