Ксения Гущина: недовольна прокатом, хоть и заняла призовое место. Надо работать

Российская фигуристка Ксения Гущина оценила прокат на этапе Гран-при в Самаре и поделилась мыслями о сотрудничестве с тренером Кириллом Давыденко.
«Прокатом я недовольна, но получилось занять призовое место. Это, конечно, хорошо, но ещё очень много работать надо над произвольной. Не получилось сделать два прыжка: с флипа упала и ещё один лутц не вышел. На этих соревнованиях хорошо получилось сделать дорожки, вращения, за это могу себя похвалить. Была задача откатать чисто, как я могу это делать. Что преобладает на душе — радость от подиума или недовольство прокатом? 50 на 50.
У Кирилла Анатольевича (Давыденко) занимаюсь с июня, раньше тренировалась в Пермском крае у Ольги Сергеевны Старцевой. С ней я была с самого начала, в прошлом году ездили с ней на чемпионат России, там заняла 15-е место. А в этом году переехала в Петербург и перешла к Кириллу Анатольевичу», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа
1. Софья Самоделкина – 217,87.
2. Александра Трусова – 213,80.
3. Ксения Гущина – 196,18.
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