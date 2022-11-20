«Если меня слышно». Соколовская намекнула, что её обрезают в эфире Первого канала

Российский тренер Светлана Соколовская намекнула, что её обрезают в эфире Первого канала. Это произошло после проката произвольной программы её ученицы, серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой, на пятом этапе серии Гран-при России.

«Если меня слышно, я в неё очень верю», — сказала Соколовская в эфире.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что у Трусовой есть противоречия с телеканалом. Они длятся с февраля. После проката короткой программы в Самаре Трусова вышла в микст-зону в кофте, на которой отсутствовал логотип Первого канала. Отметим, что комментатор соревнований Максим Траньков сказал: «Ну, Трусова – всё… для Первого канала».

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 217,87.

2. Александра Трусова – 213,80.

3. Ксения Гущина – 196,18.

4. Арина Фролова – 193,99.

5. Софья Чаплыгина – 181,60.

6. Арина Онищенко – 180,67.