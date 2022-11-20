Софья Самоделкина прокомментировала победу на 5-м этапе Гран-при России

Ученица Светланы Соколовской, российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала победу на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре.

«Рада, что смогла выдержать прокат, откатать последней. Для меня это была небольшая цель — я не привыкла последней катать, а здесь решила, что должна выйти и хорошо откатать, как бы долго ни пришлось стоять. Сальхов — я немножко неуверенно на него пошла, а каскад последний — чуть подрасслабилась, ехала мимо тренеров с улыбкой. Нужно было успокоиться просто. Но эмоционально и физически тяжелее, что ты последняя. Не мне сейчас, а в принципе.

Про сравнение с Сочи даже не думала — он прошёл, короткая совсем не удалась. Была работа, повторения, повторения. Очень странно — у меня риттбергер в короткой не получается, а в произвольной да — загадка. Может, когда-нибудь я её пойму. Я к произвольной, возможно, спокойнее подхожу, потому что больше элементов, больше шансов», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.