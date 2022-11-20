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«Меня это не сбивает». Софья Самоделкина высказалась о соперничестве с Трусовой

«Меня это не сбивает». Софья Самоделкина высказалась о соперничестве с Трусовой
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Ученица Светланы Соколовской, российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как относится к тому, что второй этап Гран-при России подряд соперничает с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой.

«И мне, и Саше не хотелось бы, чтобы из нас одну девочку делали. Саша Трусова — отдельный человек, я — другой человек. Когда нас сравнивают по каким-то критериям — это делать возможно, но, когда совсем сводят, это может быть неприятно. Но меня это не сбивает.

Наша команда здесь сделала дубль, очень надеюсь на наших мальчиков. Будем болеть за них на трибуне», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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