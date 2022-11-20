Самоделкина: подарила отцу телефон с призовых. Он с 15-го ходил с шестым айфоном
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Ученица Светланы Соколовской, российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, как отметит победу на пятом этапе серии Гран-при России — 2022/2023, который проходит в Самаре.
«Отмечать победу не буду – приеду домой, обниму собаку, папу, маму. Может, съем что-нибудь вкусненькое. И пойду на тренировку!
У папы был день рождения два дня назад, и, когда я получила первые призовые, у меня была цель – я папе хочу подарить телефон. Он года с 15-го ходит с шестым айфоном. Он уже перемотан скотчем, не работает. И я купила ему телефон и 18 ноября говорю — открывай! Было очень приятно, что я попала в точку и сделала такой подарок», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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