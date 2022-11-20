Виктория Синицина положительно высказалась о своём участии в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина высказалась о своём участии в телешоу «Ледниковый период».

«Могу сказать, что это было очень сложно для меня, потому что это было впервые, и этот проект занимает огромное количество времени, потому что мы сюда окунаемся все просто с головой, стараемся делать всё по максимуму, тренируемся днями и ночами, поэтому это очень сложно. Но одновременно это огромное удовольствие, огромный опыт, который я с огромной радостью получила, и благодарна очень всей команде, которая за этим стоит»



Повторила бы ещё раз? Возможно, да, почему бы и нет? Как говорят, совершенству нет предела, ещё столько есть возможностей идти вперёд, развиваться, и это огромный плюс.

Научилась ли я чему-то новому на «Ледниковом периоде»? Естественно. Даже мне сказали, что за этот «Ледниковый период» люди увидели меня совершенно какой-то другой, более драматичной. Я за этот «Ледниковый период» попробовала максимум разных образов, и я именно на это и целилась, именно этого и хотела. У меня не было какой-то задачи именно выиграть «Ледниковый период», я хотела поучиться этому актёрскому мастерству, что ли, и попробовать себя в разных амплуа.



Был ли какой-нибудь образ, который вывел из зоны комфорта? Наверное, нет», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

В этом сезоне Синицына выступала в паре с конькобежцем Иваном Скобревым.