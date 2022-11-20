Бойкова и Козловский выиграли пятый этап Гран-при России среди спортивных пар

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями пятого этапа Гран-при России среди спортивных пар.

Бойкова и Козловский набрали 239,28 балла. Второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, показав результат 214,60. Третье место досталось Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову, набравшим 211,09 балла.

Гран-при России. Пятый этап.

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 239,28.

2. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 214,60.

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов – 211,09.

4. Мария Дыбкова/Алексей Хвалько – 189,28.

5. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев – 186,28.

6. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко – 179,72.

7. Таисия Собинина/Илья Миронов – 171,67.

Финал Гран-при России пройдёт в марте в Сочи.