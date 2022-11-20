Виктория Синицина ответила на вопрос, поедет ли она в Катар с шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина ответила на вопрос, поедет ли она в Катар с шоу Татьяны Навки.

«Поеду ли в Катар с шоу Навки? Мы пока ещё не знаем.



Буду ли следить за чемпионатом мира? Я не фанат футбола, если честно. Только если с кем-то за компанию», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Синицина и Кацалапов — олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022. Они встали в пару после Олимпиады-2014. Виктория и Никита тренируются под руководством заслуженного тренера России Александра Жулина. Синицина и Кацалапов пропускают первую половину сезона-2022/2023. После свадьбы они принимают участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Виктория катается в паре с конькобежцем Иваном Скобревым, а Никита – с актрисой Елизаветой Арзамасовой.