Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина ответила на вопрос, поедет ли она в Катар с шоу Татьяны Навки.
«Поеду ли в Катар с шоу Навки? Мы пока ещё не знаем.
Буду ли следить за чемпионатом мира? Я не фанат футбола, если честно. Только если с кем-то за компанию», — передаёт слова Синициной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Синицина и Кацалапов — олимпийские чемпионы в команде, серебряные призёры Игр-2022. Они встали в пару после Олимпиады-2014. Виктория и Никита тренируются под руководством заслуженного тренера России Александра Жулина. Синицина и Кацалапов пропускают первую половину сезона-2022/2023. После свадьбы они принимают участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Виктория катается в паре с конькобежцем Иваном Скобревым, а Никита – с актрисой Елизаветой Арзамасовой.
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