«Мы долго искали собственный стиль». Тодоренко и Энберт — о «Ледниковом периоде»

Фигуристы Регина Тодоренко и Александр Энберт высказались о своём выступлении в шоу «Ледниковый период».

Тодоренко: Отличные эмоции! Мы так хорошо откатались, что у меня только положительные эмоции остались вообще. Хочется повторить, конечно, но сейчас пойдём и потренируемся ещё.



Энберт: Эмоции — конечно радость. Понятно, что мы сделали огромную работу, мы выучили… Я тоже с Региной учил (улыбается)…



Тодоренко: Ты выучил танцорские поддержки!



Энберт: Во-первых, я выучил слова Регининой песни — это, я считаю, большое достижение. Когда мы катались, я пел про себя. Мы выучили сложнейшие поддержки. Регина пришла и говорит: «Давай верхние делать».



Тодоренко: Не, сначала я сказала: «Поддержки — два килограмма минус. Не надрывай спину, Саня». Мы, наверное, чуть-чуть потеряли время. Но мне очень хотелось красивенько полетать.



Энберт: В общем, радость огромная за работу. Но грустно, что закончилось.



Тодоренко: Я всем говорю, что приглашаю уже Саню на бальные танцы. Очень грустно, что все закончилось, и очень хочется повторить снова. Так много всего выучили, не только элементов. Я больше даже про психологическое состояние: такой закалки теперь мы люди!



Энберт: Мы много обсуждали психологических приёмов, как настраиваться.



Тодоренко: Я чувствовала давление.



Энберт: Регина узнавала, как в спорте настраиваться.



Тодоренко: Интересный был опыт.



Энберт: Очень интересный. Конечно, грустно, что (всё закончилось)…



Тодоренко: Я не забуду тебя никогда.



Энберт: Взаимно.



Регина: Что было самым сложным? Нехватка времени.



Энберт: Понятно, что у всех нехватка. Мне кажется, выбор образов и музыки… Потому что элементы — это несложная работа, я тем более к ней привыкший. Допустим, учим эту поддержку. Каждый из нас знает, что учить, я объяснил Регине, что учить, и мы все знаем, что учить. Регина, по крайней мере, делала вид, что учит (смеётся). У неё очень хорошо получалось делать вид такой фигуристки знающей. Выбор образов, мне кажется, что действительно были муки.



Тодоренко: Знаете, почему сложно было? Потому что мы два незнакомых человека и ещё не успели друг к другу притереться, а уже нужно играть что-то, нужно уже о чём-то кататься там. Мы долго искали собственный стиль, авторский почерк. Классно, что мы его нашли к середине проекта.



Энберт: И прям сразу заиграло внутри.



Тодоренко: Сразу 12.0, 12.0, 12.0…, — приводит слова фигуристов из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.