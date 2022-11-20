Иван Букин: скучаю ли по соревнованиям? Конечно, скучаю. «ЛП» — это шоу, это наслаждение

Двукратный чемпион России, пятикратный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, высказался о нынешней ситуации в танцах на льду и ответил на вопрос, скучает ли он по соревнованиям.
«Скучаю ли по соревнованиям? Конечно, скучаю. Но соревнования и «Ледниковый период» тяжело сравнивать. Здесь — это шоу, это наслаждение, когда ты получаешь больше удовольствия от творчества, чем от физической нагрузки. Соревнования — это совершенно другое, это другие нервы, другая концентрация. Конечно, это как наркотик. Хочется вернуть, хочется кататься. Когда? Ой, ну что это опять за вопрос. Я сказал, что никто никуда не уходил.
Провал в танцах на льду? Я, на самом деле, не знаю. Ребята пытаются, стараются. Думаю, что у всех заметен прогресс. Я смотрю как профессионал, я смотрю на ребят не по сравнению с кем-то, а по сравнению с самими собой. По сравнению с самими собой ребята — и молодые пары, и уже более опытные — сделали огромный прогресс. Я доволен тем, что сейчас показывают на Гран-при наши танцевальные дуэты.
Кто мой фаворит? Мне нравится парочка, но это лично моё мнение, так что я не хочу это говорить», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
В нынешнем сезоне телешоу «Ледниковый период» Букин выступает с телеведущей Аллой Михеевой.
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