Иван Букин: скучаю ли по соревнованиям? Конечно, скучаю. «ЛП» — это шоу, это наслаждение

Двукратный чемпион России, пятикратный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, высказался о нынешней ситуации в танцах на льду и ответил на вопрос, скучает ли он по соревнованиям.



«Скучаю ли по соревнованиям? Конечно, скучаю. Но соревнования и «Ледниковый период» тяжело сравнивать. Здесь — это шоу, это наслаждение, когда ты получаешь больше удовольствия от творчества, чем от физической нагрузки. Соревнования — это совершенно другое, это другие нервы, другая концентрация. Конечно, это как наркотик. Хочется вернуть, хочется кататься. Когда? Ой, ну что это опять за вопрос. Я сказал, что никто никуда не уходил.

Провал в танцах на льду? Я, на самом деле, не знаю. Ребята пытаются, стараются. Думаю, что у всех заметен прогресс. Я смотрю как профессионал, я смотрю на ребят не по сравнению с кем-то, а по сравнению с самими собой. По сравнению с самими собой ребята — и молодые пары, и уже более опытные — сделали огромный прогресс. Я доволен тем, что сейчас показывают на Гран-при наши танцевальные дуэты.



Кто мой фаворит? Мне нравится парочка, но это лично моё мнение, так что я не хочу это говорить», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

В нынешнем сезоне телешоу «Ледниковый период» Букин выступает с телеведущей Аллой Михеевой.