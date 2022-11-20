Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Самаре

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Болельщикам самарского спорткомплекса спасибо! Впервые в жизни вчера и сегодня услышал овации после своего выступления. До этого это можно было назвать аплодисментами, а ту поддержку, которую они оказывали во время проката… Она компенсировала отсутствие сил из-за неабсолютной готовности.



Неабсолютная готовность означает, что летом у меня была операция. Когда проходили контрольные прокаты юниоров, я мечтал о том, чтобы вернуться на лёд. Когда проходили контрольные прокаты взрослых, мне бы очень хотелось, чтобы при выходе на лёд у меня бы не болела нога хотя бы на таких элементах, как скоба и чоктау. Когда начались первый-второй этап, я надеялся на то, что нога перестанет болеть во время вращений. Когда стартовали третий-четвёртый этапы, я начал прыгать. Вот и всё, у меня было три недели. Так что это неабсолютная готовность.



Локальная мечта — снова вернуться, снова показать себя во время проката, показать новую программу, над которой мы очень долго работали — над выбором музыки, постановкой — с Кириллом Алёшиным и Елизаветой Навиславской, а потом с ювелирной обработкой Татьяны Прокофьевой. А вообще это всё гениальная идея Алексея Мишина. Вот такая локальная мечта у меня сегодня и вчера сбылась», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.