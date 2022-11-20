Самарин: хорошая ли Самара? Подожду конца соревнований
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Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года в одиночном катании, российский фигурист Александр Самарин высказался о выступлении на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
— Хорошая ли Самара? Подожду конца соревнований.
— Да ладно? Первый фигурист, которому важно место, а не чистый прокат?
— А кто приезжает, чтобы занимать 17-е место?
— Ага, поэтому большинство фигуристов говорит, как им важен чистый прокат, а не место.
— Я бы сказал, что об этом думаю, но боюсь, запикают. Вруны они.
На вопрос касательно слухов о его свадьбе с фигуристкой Алиной Урушадзе Самарин ответил следующим образом:
«Я подарков жду, а потом скажу», — передаёт слова Самарина из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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