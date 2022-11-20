Андрей Мозалёв прервал выступление с произвольной программой на пятом этапе ГП в Самаре

Российский фигурист Андрей Мозалёв прервал прокат с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Андрей Мозалёв остановился после падения с четверного сальхова. Казалось, что он травмировался, но оказалось, оторвался один из крючков на правом ботинке. Теперь фигуриста оштрафуют за прерывание программы. По итогам короткой программы Андрей Мозалёв занимает второе место.

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара

Мужчины. Короткая программа



1. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 102,84.

2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 97,61.

3. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 92,77.

4. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 90,15.

5. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 85,12.

6. Артур Даниелян (Москва, ЦСКА) – 81,50.