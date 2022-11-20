Глеб Лутфуллин: ощущения радостные, первый более-менее чистый прокат

Фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал прокат произвольной программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
«Ощущения радостные, первый более-менее чистый прокат, на вращениях есть недочёты, надо работать. Прыжковой частью доволен, четыре четверных удалось чисто сделать, лёд был удобный. На самом деле, когда в Москву на прокаты приехал, было немного неудобно. Я сам удивлён, что это первый старт, где по ощущениям я не устал, снаружи это было видно, когда ошибался. Даже спокойно разговаривать могу.
Вчера Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата») сказал: «Ничего страшного, всё нормально», я от себя в шутку добавил, что он покритиковал, а сегодня сказал: «Достойно, хорошо». Будем работать дальше, чтобы быть ещё лучше. Далее прыжковый турнир? Да. Пока не знаю, чем буду удивлять. Форму надо набирать», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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