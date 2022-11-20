Бетина Попова высоко оценила выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Самаре
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Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о втором месте серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.
«Саша отлично выступила, да, у неё была ошибка на четверном лутце, но это, извините, самый сложный прыжок из всех исполняемых, сложнее только четверной аксель. Конечно, видно, что ещё в транзишенах не хватает раската и уверенности, но мы знаем, что это ещё очень свежая программа, и к чемпионату страны, я думаю, она будет в отличном виде», — приводит слова Поповой ТАСС.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины.
1. Софья Самоделкина – 217,87.
2. Александра Трусова – 213,80.
3. Ксения Гущина – 196,18.
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