Бетина Попова высоко оценила выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Самаре

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова высказалась о втором месте серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Трусовой на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

«Саша отлично выступила, да, у неё была ошибка на четверном лутце, но это, извините, самый сложный прыжок из всех исполняемых, сложнее только четверной аксель. Конечно, видно, что ещё в транзишенах не хватает раската и уверенности, но мы знаем, что это ещё очень свежая программа, и к чемпионату страны, я думаю, она будет в отличном виде», — приводит слова Поповой ТАСС.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины.



1. Софья Самоделкина – 217,87.

2. Александра Трусова – 213,80.

3. Ксения Гущина – 196,18.