Андрей Мозалёв: у меня такое в первый раз. Буду внимательнее следить за своим инвентарём

Российский фигурист Андрей Мозалёв в своих социальных сетях выложил пост, посвящённый прерванному выступлению с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
«Хочу сказать всем спасибо за поддержку. У меня такое в первый раз, но и такой опыт должен быть. В следующий раз буду внимательнее следить за своим инвентарём и 1000 раз перепроверять всё перед выходом на лёд», — написал Андрей.
Напомним, Андрей Мозалёв остановился после падения с четверного сальхова. Казалось, что он травмировался, но оказалось, оторвался один из крючков на правом ботинке. Теперь фигуриста оштрафуют за прерывание программы.
Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара
Мужчины.
1. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 273,56.
2. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 268,65.
3. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 260,68.
4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 258,80.
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