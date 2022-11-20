Андрей Мозалёв: у меня такое в первый раз. Буду внимательнее следить за своим инвентарём

Российский фигурист Андрей Мозалёв в своих социальных сетях выложил пост, посвящённый прерванному выступлению с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Хочу сказать всем спасибо за поддержку. У меня такое в первый раз, но и такой опыт должен быть. В следующий раз буду внимательнее следить за своим инвентарём и 1000 раз перепроверять всё перед выходом на лёд», — написал Андрей.

Напомним, Андрей Мозалёв остановился после падения с четверного сальхова. Казалось, что он травмировался, но оказалось, оторвался один из крючков на правом ботинке. Теперь фигуриста оштрафуют за прерывание программы.

Фигурное катание. Гран-при России. 5-й этап. Самара

Мужчины.



1. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 273,56.

2. Александр Самарин (Москва, ЦСКА) – 268,65.

3. Марк Кондратюк (Москва, ЦСКА) – 260,68.

4. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург, СШОР) – 258,80.